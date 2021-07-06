Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
AYDIN - Çine'de trafik kazası: 2 ölü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
AYDIN - Çine'de trafik kazası: 2 ölü

AYDIN - Çine'de trafik kazası: 2 ölü

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araç - Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi Aydın 'da trafik kazası : 2 ölüAYDIN (AA) - Aydın 'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yolboyun Mahallesi’nde Çine istikametinde seyreden Salih Aydın (90) yönetimindeki 09 KT 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce İ.B. yönetimindeki 38 YL 013 plakalı tıra, ardından Ö.K. yönetimindeki 48 YZ 712 plakalı süt kamyonuna çarptı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih Aydın ’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Otomobilde yolcu konumunda bulunan Salih Aydın 'ın eşi Rabia Aydın Çine Devlet Hastanesine, Emir Ayşe Adıgüzel ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan Rabia Aydın , hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Emir Ayşe Adıgüzel’in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Jandarma Trafik Kazası Bild Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a