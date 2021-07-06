AYDIN - Çine'de trafik kazası: 2 ölü

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araç - Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi Aydın 'da trafik kazası : 2 ölüAYDIN (AA) - Aydın 'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yolboyun Mahallesi’nde Çine istikametinde seyreden Salih Aydın (90) yönetimindeki 09 KT 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce İ.B. yönetimindeki 38 YL 013 plakalı tıra, ardından Ö.K. yönetimindeki 48 YZ 712 plakalı süt kamyonuna çarptı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih Aydın ’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Otomobilde yolcu konumunda bulunan Salih Aydın 'ın eşi Rabia Aydın Çine Devlet Hastanesine, Emir Ayşe Adıgüzel ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan Rabia Aydın , hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Emir Ayşe Adıgüzel’in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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