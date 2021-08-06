Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Aydın Çine’de büyük yangın
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Aydın Çine’de büyük yangın

Aydın Çine’de büyük yangın

Yangından detaylar

( AYDIN )- 4 bin nüfuslu mahalle tehdit altında AYDIN

Yangın Altın Orman Yangını 


- Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesinde orman yangını başladı.
Gökbel dağı zirvesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor. Gökbel dağı zirvesinde başlayan orman yangı 4 bin nüfuslu Akçaova mahallesini tehdit ediyor. Akçaova Mahallesi sakinleri acil hava desteği beklerken, akşam olmadan yangının önünün kesilmemesi durumunda yerleşim biriminin büyük tehdit altında olduğunu açıkladı.

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı