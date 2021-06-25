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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AYDIN - Çıkan ev yangınında 1 kişi öldü

AYDIN - Çıkan ev yangınında 1 kişi öldü

- Yangın çıkan ev - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.Dereağzı Mahallesi’ndeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Hüseyin Merey (34), yaşamını yitirdi.Merey’in cenazesi otopsi işlemleri için Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Ev Yangını Cenaze Altın Yangına Müdahale 

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