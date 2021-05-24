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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AYDIN - Caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi

AYDIN - Caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi

- Yangın alanından detay ve genel görüntü - Ekiplerin çalışmasından görüntü Aydın 'da caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuyucak ilçesinde bir caminin malzeme deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, Çamdibi Mahalle Camisinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın esnasında depoda bulunan 11 yaşındaki M.A.Ö, ağabeyi tarafından kurtarıldı.Dumandan etkilenen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Kısa sürede deponun tamamına yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Jandarma Sağlık Ekipleri Malzeme Deposu 

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