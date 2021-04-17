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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Aydın Büyükşehir Belediyesi her gün 25 bin vatandaşa sıcak yemek ulaştırıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi her gün 25 bin vatandaşa sıcak yemek ulaştırıyor

-Yemek fabrikasından genel görüntüler

İftar Yemeği Fabrika İftar Çadırları Tarım 11 Ayın Sultanı 

--Yemek yapımı ve paketlenmesi
--Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun incelemeleri
--Yemeklerin ekipler tarafından dağıtımı

( AYDIN ) - AYDIN

- Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan bereketini vatandaşların sofralarına taşımak için her gün 25 bin kişilik iftarlık hazırlayıp vatandaşların evlerine teslim ediyor. Başkan Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızla dayanışmamızı daima sürdüreceğiz” dedi.
11 ayın sultanı Ramazan, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dayanışma ile karşılandı. Geleneksel iftar çadırları bu yıl da pandemi nedeniyle kurulamayınca Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara iftar yemeklerini ulaştırıyor. Pandemiyle birlikte yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte dayanışmanın daha önemli hale geldiği bu ramazanda, Büyükşehir’in yemek fabrikasında özel hazırlıklar yapıldı. Her gün 25 bin kişiye iftar yemeği dağıtılacak Ramazandan önce de binlerce aileye her gün yemek yapılan yemek fabrikasında 25 bin kişiye iftar yemeği ulaştırılması içinplanlar yapıldı. Gıda mühendisleri ve usta aşçıların gözetiminde yapılan yemekler, steril koşullarda hazırlanıp özel şekilde paketlenerek vatandaşların iftar sofralarıyla buluşuyor. Aydın’ın 17 ilçesinde de dağıtımı yapılan iftarlıklar ailelerin evlerine tek tek teslim ediliyor. "Mesafeler olsa da gönüllerimiz bir" "Pandemi sebebiyle bu ramazanda vatandaşlarımızla aynı sofralarda olamasak da gönüllerimiz bir olacak" diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bir kez daha bolluğun, bereketin, dayanışmanın ve kardeşliğin ayı olan ramazanı yaşıyoruz. Pandeminin bittiği, tekrar bir arada iftarımızı açtığımız ramazanların hayalini yaşıyoruz. Bu yıl maalesef ki pandemi nedeniyle bir araya gelemiyoruz fakat gönlümüz hep birlikte. Yemek fabrikamızda hazırladığımız yemeklerle vatandaşlarımızın sofralarına misafir oluyoruz. Vatandaşlarımızla dayanışmamızı daima sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızın tuttukları oruçların kabul olmasını, ramazanın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. (MY-İK-Y)
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