AYDIN - Bir kişi evinde ölü bulundu

- Raşit Ercan’ın evinin önündeki polis araçları - Ercan'ın yakınının ağlamasıAYDIN (AA) - Aydın ’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi’nde ikamet eden Raşit Ercan’dan gün boyu haber alamayan yakınları durumu, polise bildirdi.Çilingir yardımıyla eve giren polis, Ercan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.Ercan’ın cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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