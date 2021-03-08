AYDIN - AFAD'dan Aydın'da ilkokul öğrencilerine eğitim
- Öğrenciler - AFAD ekibi - Öğrencilere deprem anında yapılacaklarının anlatılması - Senaryo gereği okulun tahliyesi - Bahçede toplanan öğrenceler (Drone)AFAD'dan Aydın 'da ilkokul öğrencilerine eğitimAYDIN (AA) - Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) ilkokul öğrencilerine afet eğitimi verildi. AFAD tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere deprem ve afet durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı.Daha sonra öğrencilerin katılımıyla tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrenciler ve öğretmenler, AFAD yetkililerine teşekkür etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım