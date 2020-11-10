Ayda bebekten mesaj var: “Ben çok iyiyim beni merak etmeyin”



- İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen minik Ayda Gezgin, kameralara el sallayarak, “Ben çok iyiyim beni merak etmeyin” dedi.

6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra taburcu edilen küçük Ayda Gezgin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı.Kendisini görüntüleyen kameralara el sallayan İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda bebek, “Ben çok iyiyim beni merak etmeyin” dedi.





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