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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ayda bebek yoğun bakımdan çıktı

Ayda bebek yoğun bakımdan çıktı

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( İZMİR ) İZMİR

Depremzede Bebek Hastane Deprem 


- İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ayda Gezgin’in normal servise çıkarıldığı öğrenildi. Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi tamamlanan Ayda’nın, sabah saatlerinde Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi Cerrahi Servisinde normal odaya çıkarıldığı öğrenildi. Hastanede 4’ü yoğun bakımda olmak üzere 21 depremzedenin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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