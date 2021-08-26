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Ayçiçeği tarlasındaki yangın ormanlık alana sıçradı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ayçiçeği tarlasındaki yangın ormanlık alana sıçradı

Ayçiçeği tarlasındaki yangın ormanlık alana sıçradı

Yangından görüntüler

Yangın Ormanlı Tarım Arazisi Helikopter Yangına Müdahale 

-Helikopter müdahalesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ekili tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Kırsal Kosova Mahallesi’nde bulunan ayçiçeği tarlasında başlayan yangın hızla ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edilirken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ayçiçeği tarlasında başlayıp kısa sürede farklı alanlara sıçrayan alevlerin söndürülmesi için bir helikopter de havadan yangına müdahale ediyor.
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