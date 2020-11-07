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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ayasofya'nın sembol kedisi 'Gli' hayatını kaybetti

Ayasofya'nın sembol kedisi 'Gli' hayatını kaybetti

Gli’nin arşivi

Sofya Twitter 

-Vali Yerlikaya’nın paylaşımı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Cami’sinin sembol kedisi Gli’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasıyla gündeme gelen Gli isimli kedi hayatını kaybetti. 16 yıldır Ayasofya'da yaşayan Gli bir süre önce rahatsızlanmıştı. Gli’nin ölümünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitterdan yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent’teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya’nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız” dedi.

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