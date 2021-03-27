Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Beraat Kandili sevinci

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Beraat Kandili sevinci

röportajlar

İslam Hatıra Fotoğrafı Kalaba Alabalık Maneviyat 

-Camii içinden görüntü
-Kuran okunması
-Çocuklar
-Vatandaşlar
-Detaylar

( İSTANBUL )- 86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Beraat Kandili coşkusu yaşandı İSTANBUL

- 86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Beraat Kandili coşkusu yaşandı. Beraat Kandili için düzenlenen programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.Ramazan ayından önceki son kandil olan Beraat Kandili tüm yurttaki camilerde okunan dualarla kutlandı. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde akşam namazını müteakip düzenlenen Beraat Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında camide Kur-an ve ilahiler okunarak dualar edildi. Programa çok sayıda kişi katılırken, camiyi gezenler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.Ayasofya Camii’ne çocuğu ve eşiyle birlikte gelen Abdullah Ünal, ”Bu mübarek gecenin feyzinden rahmetinden bereketinden tüm İslam aleminin yararlanmasını temenni ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah Beraat Kandili vesilesiyle bütün günahlarımızı affeder. Ayasofya Camii’ne daha önce gelmiştik ama çok kalabalıktı giriş yapamamıştık. Şimdi eşimle çocuğumla birlikte geldik bu mekanın feyzinden yararlanmak istedik” dedi.
Ayasofya’şa gelen Hüseyin Sağlam ise, “Berat Kandilinin bütün İslam alemine mübarek olsun. Böyle bir günde Allah’ım birliğimizi beraberliğimiz bozmasın, ülkemize zeval vermesin. Bütün Türkiye’nin en güzel şekilde Berat Kandilini gerçekleştirmesini istiyorum. Burada olmak ve namazımızı eda ediyor olmak ayrı bir huzur ve maneviyat veriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Şehitliği En Büyük Ödül SayıyorlarŞehitliği En Büyük Ödül Sayıyorlar
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement