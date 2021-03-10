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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ayasofya’da Mi’raciye okundu

Ayasofya’da Mi’raciye okundu

Programdan görüntü

Sofya Kubbe Asırlık Gelenek 

-Bakan Ersoy ve Göksu’dan görüntü
-Mi’raciye okunması
-Detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul’un fetih camisi olan Ayasofya’da asırlık gelenek Mi’raciye okundu İSTANBUL

- Vakıf Kültürü geleneği olan Mi’raciye, 86 yıllık özlemin ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde okundu. Bursa’dan ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen hocalar, Salavatı Şerifelerle birlikte Mi’raciye okudu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in miraca yükseldiği geceyi anlatan şiirleri Mi’râciye, Miraç Kandili gecesinde fethin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde okundu. 100 yılı aşkın süredir Bursa’da bulunan Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii'nde okunan Kutbü’n Nayi Osman Dede’nin Mi’râciyesi, bu kez Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kubbesinde yankılandı. Bursa’dan ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen hocalar, yaklaşık 40 dakika boyunca Salavatı Şerifelerle birlikte Mi’raciye okudu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’da Ayasofya kubbesinde yankılanan Mi’raciye’yi dinledi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Miraç Kandili programı kapsamında, İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilmiş ve Esenler Belediyesi katkılarıyla kaydı yapılmış olan Mi’râciye albümü vatandaşlara dağıtıldı. Cüneyt Bayraktar’ın titiz çalışmaları sonucu ortaya çıkan Mi’râciye kitabı da vatandaşların ilgisine sunuldu. Miraç Kandili programı, 300 yıllık Mi’râciye geleneklerine uygun olarak yerine getirilerek, Hz. Muhammed (SAV)’e miraca yükselişinde süt ikram edilmesi vesilesiyle Mi’râciye kıraatinin ardından cemaate süt ikramında bulunuldu. (MB-
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