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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Ayasofya’da dev iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi

Ayasofya’da dev iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi

Halıların serilmesi

Benin Restorasyon Sofya Kubbe 

-İskelenin kaldırıldığı bölümden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) - Halıların serilme çalışmaları yakından görüntülendi İSTANBUL

- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ana kubbesinde 7 yıldır bulunan dev iskele çalışmaların tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. İskelenin kaldırıldığı alana vatandaşların namaz kılabilmeleri için halı serildi. Çalışmalar yakından görüntülendi. 86 yıl sonra 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde bulunan ve ana kubbenin bir bölümünü kapatan dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı. Cami restorasyonunun yapılabilmesi için kullanılan iskelenin kaldırılmasıyla vatandaşların o bölümde namaz kılabilmeleri için halı serildi. Son aşamaya gelinen çalışmaların bitmesiyle caminin ana kubbesinde namaz kılınmayan yer kalmayacak. Ayrıca iskelenin kalkmasıyla beraber figürler ortaya çıktı.
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