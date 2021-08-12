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Ayancık’ta vatandaşlara erzak yardımı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ayancık’ta vatandaşlara erzak yardımı

Ayancık’ta vatandaşlara erzak yardımı

Bölgeden detay

Büyük Felaket Sel Felaketi Batın Felaket Köprü 

-Yardım kamyonlarından detay
-Vatandaşlara su ve diğer erzakların dağıtılması
-Vatandaşlar ile röportaj

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’un Ayancık ilçesinde sel felaketi yüzünden kapanan ulaşım yolları açılınca vatandaşa su, ekmek gibi erzak dağıtılmaya başlandı. Ayancık’ta ekili olan kuvvetli yağışlar şehri felç etti. Birçok ev ve işyeri selden zarar görürken, ilçeye ulaşım sağlanan yollar ve köprüler de heyelan ve göçükler nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Sabah saatlerinde ulaşıma açılan yollar sayesinde elektrik ve suyun olmadığı ilçeye yardımlar da bir bir ulaşmaya başladı.
Gönüllüler ve yetkililer tarafından sağlanan su, ekmek, yemek ve giyecek yardımları sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Kamyonlarla taşınan erzaklar ilçe merkezinde vatandaşlar ile buluşturuldu. Devletin ilçede hayatı yeniden normale döndürmek için çabaladığını ifade eden vatandaşlar, “Çok büyük bir sel felaketi yaşadık. İlçemizde su ve elektrik yok. Şükür olsun yardımlar gelmeye başladı.
Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah daha büyük felaketlerden bizleri korusun” dediler. Bölgede onarım ve tamir çalışmaları sürerken, bir yandan da selin oluşturduğu tahribatın izlerinin silinmesi için çaba harcanıyor. (ED-SLH-
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