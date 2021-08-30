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Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü

Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü

Ambulansın gelişi işçilerin koşuşturması

Fabrika Diyalog Sağlık Ekipleri Sel 

-Yaralı işçinin sedyeye alınması götürülmesi
-Düştüğü yerin görüntüsü
-Vatandaşların diyalogları

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’un Ayancık ilçesinde kereste fabrikasının çatısında tamirat yapan işçi bastığı yerin kırılmasıyla zemine düşerek yaralandı. Olay, selin yaralarının sarılması için çalışmaların devam ettiği Ayancık Küçük Sanayi Sitesi’nde saat 14.50'de meydana geldi. Kereste fabrikasında işçi olarak çalışan Nail Oğuz bir tamirat işi için fabrikanın çatısına çıktı. Bu sırada çatıda bastığı bir yer kırılan Oğuz, yaklaşık 5 metre yükseklikten fabrikanın zeminine düştü. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışma arkadaşları bu sırada büyük korku yaşadı. Yara içinde kalan işçinin olay yerindeki ilk incelemesinde kolunda kırık oluştuğu tespit edildi. Bilinci yerinde olan işçi Oğuz, Ayancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. (ÜK-
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