Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler

Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler

EŞEKTEN DETAY

( MALATYA ) - MALATYA

Jandarma Bild Hayvan Barınağı Hayvan 


- Malatya’nın Arguvan ilçesinde avlanmaya çıkan avcılar, ayakları telle bağlanarak, ölüme terk edilen bir eşek buldu Arguvan İlçesi Çataklı Mahallesinde avlanmaya çıkan avcılar, avlandıkları sırada bir eşeğin acı içerisinde inlemelerini duydular. Eşeğin yanına gelen avcılar, eşeğin ayaklarının telle bağlandığını gördüler. Olay üzerine avcılar ölüme terk edilen eşeğin ayaklarındaki teli çıkartarak durumu jandarma ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler eşeği tedavi edilmesi için hayvan barınağına götürdüler. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (SD-SD-ÖK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement