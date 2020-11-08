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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ayakları çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ

Ayakları çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ

- Ayakları çapa makinesine sıkışan kişinin ayaklarının çıkarılması için müdahale edilmesi Kahramanmaraş 'ta ayakları çapa makinesine sıkışan kişi yaralandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Osman Kutlu, (37) Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada ayaklarını çapa makinesine kaptırdı.Yakınlarının haber vermesi üzerine tarlaya 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekipler, çapa makinesinin çarkını spiral ile keserek Kutlu'nun ayaklarını sıkıştığı yerden çıkarttı.Kutlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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