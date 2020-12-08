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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Ayakkabılara kışlık bakım önerisi

- Ayakkabılara kışlık bakım önerisi

Tamirci Mehmet Ceyhan ayakkabı tamir ederken detaylar

Ayak Sağlığı Kış Bakımı Kaygan Zemin 

-Mehmet Ceyhan ile röp
-Müşteri Turan Yıldırım ile Röp

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da Ayakkabı Tamircisi Mehmet Ceyhan, ayak sağlığının korona virüs döneminde daha önem kazandığına dikkat çekti. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kışlık ayakkabı ihtiyacı duyan vatandaşların birçoğu eski ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ediyor. Malatya’da Ayakkabı Tamircisi yapan Mehmet Ceyhan, ayakkabı sağlığının korona döneminde daha önem kazandığına dikkat çekerek, “Kış mevsimde ayakkabılarınızın bakımını yaptırın” dedi.
Malatya'da, babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğini çeyrek asırdır sürdüren Mehmet Ceyhan, “Ayakkabılarınıza kışlık bakım yaptırın” diyerek vatandaşları uyardı. Ayakkabılara kışlık bakımın nasıl yapıldığını anlatan Ceyhan, “Bir ayakkabının tabanı nasıl kauçuk olursa ayakkabılar kaymaz, kırılma olmaz herhangi bir düşme olmaz bu nedenle kauçuk ayakkabıları tercih etmeliyiz. Kışın ayakkabının kaygan zeminde kaymaması için yumuşak taban alınması sert taban alınmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ayakkabıya kışlık bakımının nasıl olduğu hakkında bilgi veren Ceyhan, ayakkabının boyandığını, topuğuna pençe takıldığını, içine onarım yapıldığını ve ilaçlandığını vurguladı. Covid-19 döneminde de ayakkabılara dezenfekte ettiğini de vurgulayan Ceyhan,” Müşterilerimize ayakkabılarının kış bakımını yapıyoruz. Dezenfekte ederek teslim ediyorum. Ayakkabılarınıza kış bakım yaptırın rahat rahat yürüyün” şeklinde konuştu.
“Ayakkabıma kışlık bakım yaptırdım herkes de yaptırsın” Müşteri Turan Yıldırım ise bütün kışlık ayakkabılarını tamirciye getirdiğini ve kışlık bakımını yaptırdığını ifade etti.
(SD-NA-LO-Y)
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