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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Ayakkabı tamircisi Abdurrahman amca, yer konusunda yardım istedi

- Ayakkabı tamircisi Abdurrahman amca, yer konusunda yardım istedi

Genel görüntü

Opel Asad İran Allah 

-Branda altındaki iş yerinden görüntü
-Abdurrahman amcadan görüntü
-Çalışırken görüntü
-Röportaj
-Müşteriden görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 23 çocuk babası Abdurrahman Tekin (66), tüm zorlulara rağmen 20 senedir ayakkabı tamirciliği yapıyor. Tekin, branda altında çok zorlandığını ve kış boyunca büyük yağ tenekesinin içinde yaktığı odunla ısınarak çalıştığını belirterek, yer konusunda yardım istedi. Abdurrahman Tekin'in, ilçenin Cengiz Topel Caddesi'nde eski İran Pasajının yanında bulunan dükkanı, ilçede başlatılan değişim ve dönüşüm kapsamında kaldırıldı. 20 sene boyunca dükkanında hizmet veren Tekin, bir seneye yakındır çarşı merkezinde bulunan bir iş yerinin yanında kurduğu branda altında ayakkabı tamirciliği yaparak yaşamını sürdürüyor. Tüm zorluklara rağmen bir sene içinde yaz-kış branda altında vatandaşların ayakkabılarını tamir ederek ailesinin geçimini sağlayan Tekin, branda altında çok zorlandığını ve kış boyunca büyük yağ tenekesinin içinde yaktığı odunla ısınarak çalıştığını belirterek, yer konusunda yardım istedi. Tekin, "Ben 20 yıldır bu piyasada çalışıyorum. Benim dükkanım eski İran Pasajının yanındaydı. Oraları kent meydanına dönüştürmesiyle iş yerlerimizi kaldırdılar. Benim de öyle bir durumum olmadığı için ben de mecbur evime bakmak için çarşı merkezinde bulunan bir iş yerinin yanında kendime brandayla küçük bir yer yaparak ayakkabı tamirciliğine devam ettim. Artık yaşlandım ama mecburum çünkü evimi bu işle geçindiriyorum. Benim tek bir isteğim var; bana bir yer versinler, çünkü bu yaşlı halimle bir senedir branda altında işimi yapıyorum. İnşallah sesim duyulur bana bir yer verirler" dedi.
(MT-SO-Y)
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