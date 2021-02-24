Ayakkabı sandığı bir mühendis, bir cerrah yetiştirdi

--Ayakkabı boyarken görüntüler

--İsmail Çakıroğlu ile röportaj

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( KOCAELİ ) -- 41 yıldır boyalı parmaklarıyla çocuklarının akademik kariyerini destek oldu- Hayatını ayakkabı boyacılığı ile kazanan İsmail Çakıroğlu:- " 2tane çocuk yetiştirdim, bir tanesi beyin cerrahıdır bir tanesi de makine mühendisi" KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 41 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 60 yaşındaki İsmail Çakıroğlu, boya sandığından kazandığı paralarla çocuklarından birini mühendis, birini de cerrah olarak yetiştirdi. İzmit'te yaşayan 60 yaşındaki Çakıroğlu, 41 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak, tozlu ve eskimiş ayakkabıları ilk günlerine döndürüyor. Tarihi Pertev Mehmet Paşa Camii önündeki yarım asra yakın süredir küçük sandığı ile ayakkabıları renklendiren Çakıroğlu, mesleği sayesinde bir yandan birikim yaparken bir yandan da çocuklarının kariyerlerine destek oldu. Küçük sandığı ile 2 ev sahibi olan Çakıroğlu, ayakkabı boyayarak kazandığı paralarla üniversite eğitimi almalarını sağladığı çocuklarından birini mühendis, birini de cerrah olarak yetiştirdi. Hayatını ayakkabı boyacılığı ile kazandığını söyleyen Çakıroğlu, mesleği yapanların sayısının giderek azaldığını ifade etti.

“Sadece 6-7 tane boyacı kaldık” Uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Çakıroğlu bu işi yapan kişi sayısının çok az kaldığını belirterek, "1961 doğumluyum. 41 yıldır ayakkabı boya işini yapıyorum. Boya işleri tabi eskisi gibi değil, spor ayakkabı çıkınca bu işlere biraz rağbet azaldı. Aynı zamanda İzmit’te boya meşhurdur biliyorsunuz, sadece 6-7 tane boyacı kaldık bu işi yapan” dedi.

41 yıllık mesleğinin püf noktalarını anlattı Ayakkabı boyamanın püf noktaları hakkında konuşan Çakıroğlu, ”41 senedir bu işi yaparım. Bu ayakkabı boyamanın sadece üstünden boyama değil de başka özellikler var özellikleri nedir bunların? Tozunu almak, eldivenle boya yapmak, eldivenle cilasını atmak ve aynı zamanda eldivenleri iş bittiği zaman ikinci bir işe başlamadan temizlemektir” diye konuştu.

“Eleman yetişmiyor” Ayakkabı boyacılığı mesleğinin eski cazibesini yitirdiğini anlatan Çakıroğlu, "Eskiden eleman yetiştiriyorduk şimdi hiç yok gibi desem yeri var yani, yetişmiyor, eski eleman yetişmiyor. Sonunda öyle tahmin ediyorum çok azaldığı için bırakmak mecburiyetinde kalacağız yani. Meslek bitmez de azalır yani hepten bitmez deri piyasadan çekilmedikten sonra bu iş bitmez ama tabi ki azalır yani kurtarmaz” şeklinde konuştu.

“2 tane çocuk yetiştirdim” Küçük boya sandığı ile çocuklarının kariyerine destek verdiğini dile getiren Çakıroğlu, "41 yıldır yapıyorum. 2 tane ev yaptım bu meslekle 2 tane çocuk yetiştirdim, bir tanesi beyin cerrahıdır bir tanesi de makine mühendisidir. İkisi de şuan Amerika’dalar. Ben bu işten emekli oldum” ifadelerini kullandı. (HY-GY



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