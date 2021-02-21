Ayakkabı hırsızlığı kamerada



- Gaziantep'te, bir apartmanda bulunan ayakkabıları çalan ve çoğu hırsızlık olmak üzere 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Ayakkabı hırsızlığı anları güvenlik kameralarınca kaydedilen şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen ayakkabı hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında Değirmiçem Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki pek çok dairenin önündeki ayakkabıları çalan ve çoğu hırsızlık olmak üzere 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilere tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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