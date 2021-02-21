Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Ayakkabı hırsızlığı kamerada

Ayakkabı hırsızlığı kamerada

hırsızlık anları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Akalan Kamera Hırsız 


- Gaziantep'te, bir apartmanda bulunan ayakkabıları çalan ve çoğu hırsızlık olmak üzere 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Ayakkabı hırsızlığı anları güvenlik kameralarınca kaydedilen şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen ayakkabı hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında Değirmiçem Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki pek çok dairenin önündeki ayakkabıları çalan ve çoğu hırsızlık olmak üzere 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilere tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement