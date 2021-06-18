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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ayağını camdan çıkararak otomobil kullanan sürücü kamerada

Ayağını camdan çıkararak otomobil kullanan sürücü kamerada

Sürücünün seyir halindeki otomobilin camından ayağını çıkararak araç kullanması

Sosyal Medya Para Cezası Araç Kullanmak Çerikli Cep Telefonu 

-Polis tarafından yakalanan B.T.’ye işlem yapılması
-Fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da seyir halindeki otomobilin camından ayağını çıkararak aracı süren şoför, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından yakalanan sürücüye 288 lira ceza kesildi. İstanbul Beşiktaş Büyükdere Caddesi 3 gün önce bir ayağını camdan çıkarak otomobil kullanan sürücü, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Ayağı camdan çıkmış halde otomobil kullanıp karayolundaki diğer araçlar arasından ilerleyen sürücü bir süre sonra ortadan kayboldu. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince yapılan çalışma sonucu sürücünün kimliği tespit edildi. Adının B.T. olduğu öğrenilen sürücü, bu sabah Sivil Trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. B.T. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Karayollarında saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak” içerikli 73/A maddesi gereğince 144 lira, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak” içerikli 47/1-D maddesi gereğince 144 TL olmak üzere toplam 288 lira idari para cezası işlemi uygulandı.
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