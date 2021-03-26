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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Ayağından yaralanan sevimli kedi belediyeye sığındı

Ayağından yaralanan sevimli kedi belediyeye sığındı

kediden görüntü

Röntgen Sevimli Kedi Yavru Kedi Ameliyat Hayvan 

-ameliyata alınması
-başkanın kediyle görüntüsü
-detaylar

( BURSA )- Ameliyat edilen yavru kediye "Yıldırım" adı verildi BURSA

- Ayağında oluşan enfeksiyon sebebiyle topallayarak Yıldırım Belediyesi’ne sığınan minik kedi, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde ameliyat edildi. Yıldırım Belediyesi’nde görevli personeller, topallayarak belediye binasına giren bir kedi gördü. Kedinin yanına giden personel, minik hayvanın ayağının aksadığını ve yürüyemediğini fark etti. Bunun üzerine kediyi bir kutuya koyarak Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber veren personeller, küçük kediyi kısa sürede gelen ekiplere teslim etti. Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde ameliyata alınan kedinin ayağındaki enfeksiyonun giderildiği, yaklaşık 2 haftalık antibiyotik tedavisinin ardından ise eski sağlığına tekrar kavuşacağı bildirildi.
Belediyenin maskotu olacak Kırık şüphesiyle yapılan muayenede herhangi bir bulguya rastlanmadığını dile getiren Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Çekilen röntgende patisinin altında bir yabancı cisim görünüyordu. Ameliyatta o bölgenin temizliğini yaparak yabancı cismi çıkardık. Yumuşak doku enfeksiyonu şekillenmiş. Bu durumda da basınçlı bir bandaj uygulayarak yoğun bir antibiyotik tedavisine başladık. Yaklaşık 10-15 gün sonrası inşallah eski sağlığına kavuşacak” dedi.
Kedinin son durumuyla ilgili bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay da, sevimli kediye ‘Yıldırım’ adını verdiklerini belirterek, tedavisinin ardından kedinin bundan sonraki hayatını belediye binasında kendileriyle birlikte sürdüreceğini bildirdi.
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