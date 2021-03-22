Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ayağı motosikletin jantına sıkışan genç kız için seferber oldular

Ayağı motosikletin jantına sıkışan genç kız için seferber oldular

- Kaza yerinden görüntü

Genç Kız İlk Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-- Genç kızın sakinleştirilmeye çalışılması
-- İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
-- Detaylar

( TRABZON ) - TRABZON

- Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ayağı motosikletin jantına sıkışan genç kız itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı. Akçaabat ilçesi Söğütlü caddesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, 17 yaşındaki E.K. isimli genç kıza çarptı. Motosikletin çarpmasıyla ilginç bir şekilde ayağı janta sıkışan genç kızı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yaptığı çalışmada ayağı motosikletin jantına sıkışan genç kızı kurtardı. Genç kız sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (OK-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement