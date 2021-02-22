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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ayağı kırılan oğlağa bebek gibi bakıyor

Ayağı kırılan oğlağa bebek gibi bakıyor

Oğlaktan görüntü

Opel Bebek Sarılar 

-Dükkandan görüntü
-İlgilenirken görüntü
-Süt verirken görüntü
-Röportaj
-Çarşı merkezinde battaniye içinde taşırken görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ )- Battaniyeye sardığı 3 günlük oğlağı kucağında veterinere getirdi HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ayağı kırılan 3 günlük oğlak, sahibi Evin Arslan tarafından çocuk gibi battaniyeye sarılarak veterinere getirildi.
Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Keçeli köyünde yaşayan Arslan ailesi, 3 gün önce dünyaya gelen ve bacağı kırılan oğlağı tedavi için ilçe merkezine getirdi. Tedavisi tamamlanan oğlağı kucağında battaniyede çocuk gibi taşıyan sahibi 20 yaşındaki Evin Arslan’ı ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerinde görenler şaşkınlık yaşadı. Köy minibüsünün akşam saatlerinde gitmesi nedeniyle oğlağıyla beraber caddede gezen Arslan, her gittiği dükkânda ilgi ile karşılandı. Bir anda herkesin ilgi odağı haline gelen oğlağı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Keçeli köyünde getirdiğini belirten Evin Arslan, “3 gün önce dünyaya gelen ve bacağı kırılan oğlağımı bugün veterinere getirmek nasip oldu. Yüksekova’ya getirerek veterinere gösterdim. Doğduğundan beri ayağı kırık olduğu için evde bakıyordum. Şimdi Yüksekova’da bizim bir ablanın terzi dükkanına geldim. Gelen tüm müşterilerin ilgi odağı oldu. Aslından böyle bir ilgi beklemiyordum, ama güzel oldu. Beni de çok mutlu etti. Şimdi köye gideceğim, tekrar battaniye sarılmış şekilde oğlağımı götüreceğim. Zaten merkezin içinde battaniye sarılmış şekilde getirdim. Battaniye içinde çocuk gibi duran oğlağı görenler şaşırdılar” dedi.
(MT-MSA-Y)
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