Ayağı demir korkuluğa saplanan köpek kurtarıldı



- Muğla’nın Fethiye İlçesinde ayağı demir korkuluklara saplanan köpek itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Akarca Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı bir evin bahçe kapısının üzerinden atlamak isteyen köpeğin arka bacağına korkuluk demiri saplandı. Köpeğin havlama sesini duyan mahallesi sakinleri 112 Acil Çağrı merkeziden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu hidrolik makasla keserek köpeğin ayağını demir korkuluktan çıkartıp kurtardı. Bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı için yaralanan köpek, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.



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