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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ayağı asansöre sıkışan çocuk kurtarıldı

Ayağı asansöre sıkışan çocuk kurtarıldı

KucukKüçük kıza müdahale eden ekipler

Küçük Kız Sağlık Ekipleri Yardım Çağrısı Irak 

-Kızın annesine bakma, ben iyiyim demesi
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

( ŞANLIURFA )- Kendi acısını bırakıp annesini sakinleştirmeye çalıştı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da ayağı asansör ile duvar arasında sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı. Kendi acısını bırakan çocuk, panikleyen annesini sakinleştirmeye çalıştı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesinde yaşandı. İddiaya binadaki asansöre binmeye çalışan 9 yaşındaki Elanur Keçecioğlu'nun ayağı duvar ile asansör arasında sıkıştı. Çocuğun yardım çağrısını duyanlar durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkarttı. Kendi acısını unutup annesini sakinleştirmeye çalıştı İtfaiye tarafından kurtarılan küçük kıza sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Annesinin paniklediğini gören küçük kız “ Anne korkma, anne bakma, ben iyiyim" diyerek annesini sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansa alınan küçük kız, tedavi edilmek üzere Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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