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- Avusturya’da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
- Avusturya’da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı

- Avusturya’da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı

Sel felaketinden sosyal görüntülerdir

Sel Baskını Sel Felaketi Şiddetli Yağış Hasar Tespit Felaket 

-Sürüklenen araçlar
-Sel sularına kapılanla

( VİYANA ) VİYANA

- Avusturya’nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bir kasaba sular altında kalırken, birçok yerleşim bölgesi selden etkilendi. Avusturya’da hafta içi yaşanan aşırı sıcaklıkların ardından etkili olan şiddetli yağışlar Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde sel felaketine yol açtı. Hallein, Mittersill, Thalgau, Eugendorf ve Grogmain gibi yerleşim bölgelerinde sel meydana geldi. Yağışlardan en çok etkilenen Hallein kasabası sular altında kaldı. Kasabada sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Sokaklarda meydana gelen sel baskınında sel sularına kapılan bir kişi çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı. Avusturya Sivil Savunma merkezi tarafından alarm verilerek halkın evlerinde kalması, garajlara ve mahzenlere girmemesi, nehirlerden uzak durması çağrısı yapıldı. Cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Sel felaketinden zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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