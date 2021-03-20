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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Avusturya’da ırkçılık karşıtı protesto

- Avusturya’da ırkçılık karşıtı protesto

-Viyana Karlsplatz meydanında toplanan göstericilerden detaylar

Terörle Mücadele Terör Saldırısı Ayrımcılık Yasa Tasarısı Başörtülü 

--Günün konuşmasını yapan konuşmacılar
--Belirlenen cadde üzerinde polis eşliğinde yürüyüp slogan attılar
--Pankartlardn detaylar

( VİYANA ) VİYANA

- Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişi, ırkçılık karşıtı protesto gösterisi için sokaklara döküldü. Dünya genelinde kabul edilen 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü nedeniyle Avusturya’da gösteri düzenlendi.
Başkenti Viyana'da binlerce kişi, ırkçılık karşıtı protesto gösterisi için sokaklara dökülerek, "Irkçılığa başkaldır", "Irkçılık ve faşizme hayır" ve "Sınırlar açılsın" yazılı pankartlar taşıdı. Başkentin önemli meydanlarından Karlsplatz'da toplanan binlerce gösterici için kurulan sahnede, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı konuşmaların yanı sıra müzisyenler şarkı söyledi.

Sivil toplum kuruluşu Volkshilfe Başkanı Erich Fenninger gösteride yaptığı konuşmada, “Çeşitli siyasi güçlerin şahsi çıkarları doğrultusunda toplumları manipüle etmek için zayıf grupları ve azınlıkları kullanıyorlar. Irkçılığın temel hakları ortadan kaldıran, bireylerin yaşamlarını derinden etkileyen bir hususdur. Irkçı olmamak yeterli değil, ırkçılıkla mücadele etmek gerekiyor. Adil ve eşit bir dünya için yaşamın her alanında mücadele etmeliyiz" dedi.
Avusturya Müslüman Gençler (MJÖ) oluşumundan Nesrin el-İsa ise, "2 Kasım 2020'de Viyana'da 4 sivilin ölümüne yol açan terör saldırısı sonrasında Müslümanlara yönelik artan baskılar hat safhaya ulaştı. Saldırı sonrasında Müslümanların potansiyel suçlu olarak algılandığını, bu süreçte başörtülü Müslüman kadınların dışarıya çıkmaya korkar oldular. İktidarın hazırladığı terörle mücadele yasa tasarısının doğrudan Müslümanları hedef alıyor. Irkçı politikalara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Sadece Müslümanlar için değil, siyahi kardeşlerimiz, Yahudiler, Asyalılar, ırkçılığa maruz kalan herkes için sesimizi yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı. Başkent Viyana’da düzenlenen ırkçılığa karşı düzenlenen yürüyüşte Avusturya Polis teşkilatı da geniş güvenlik önlemleri aldı. (BÇ-ÖZ-Y)
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