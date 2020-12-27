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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- Avusturya’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

- Avusturya’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

-İlk aşıdan görüntüler

Basın Toplantısı Toplantı Başkent Sağlık Çalışanları 

--Başbakan Kurz’un aşı olanlarda görüşme

( VİYANA ) VİYANA

- Avusturya’da Covid-19’a karşı aşılama Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile aynı anda bugün başladı.
Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği yeni tip korona virüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ilk aşılamalar başladı.
Avusturya’nın başkenti Viyana‘da bulunan Viyana Tıp Üniversitesi’nde önceden belirlenen 5 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı. Avusturya’da yapılan ilk aşılamaların ardından ülkeye dün ulaşan 10 bin doz Pfizer-BioNTech aşıları ülke genelinde uygulanmaya başlayacak. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, aşının yapıldığı 5 kişiyle görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Başbakan Kurz, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, dünyanın 1 yıldır salgınla mücadele ettiğine değindi. Aşının virüsle mücadelede önemli bir oyun değiştirici olduğunu ifade eden Kurz, “Bu salgına karşı zaferin başlangıcıdır” dedi.
Başbakan Kurz, Avusturya’da aşı programının üç kademeli olarak yürütüleceğini, gelecek haftadan itibaren özellikle sağlık çalışanları ve risk grubunda olan kişilere aşı yapılacağını aktardı. Kurz, daha sonra aşılamanın ülke geneline yayılacağını ifade etti.

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