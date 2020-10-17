Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Avusturya’da Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son 24 saatte bin 747 yeni vaka

- Avusturya’da Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son 24 saatte bin 747 yeni vaka

- Viyana’dan detay görüntüler

( VİYANA ) - Avusturya’da Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor- Son 24 saatte bin 747 yeni vaka VİYANA

Para Cezası Toplu Taşıma Başkent Kapalı Mekan Hükümet 


- Avusturya’da son 24 saatte bin 747 kişide korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 64 bin 495’e ulaştı. Avrupa’da Covid-19 bilançosu artmaya devam ediyor. Avusturya Sağlık Bakanlığı verilene göre, son 24 saatte bin 747 kişide korona virüs tespit edildiği, vakaların 828’nin başkent Viyana’da bulunduğu belirtildi. Bakanlık, toplam vaka sayısının 64 bin 495’e, toplam can kaybının ise 907’ye ulaştığını aktardı. Avusturya hükümeti, ülkeden artan Covid-19 vakaları nedeni ile yeni önlemler almaya hazırlanırken, alınan yeni önlemlerin 19 Ekim’de duyurulması bekleniyor. Ülke genelinde şu anda toplu taşımada ve kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu bulunurken, dış mekanlarda ise maske takmak zorunlu değil. Kafe ve restoranlara gelen müşterilerin ise kimlik bilgileri kayıt altına alınıyor. Bilgileri kayıt altına almayan işletmelere para cezası kesiliyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg bugün Covid-19 testi pozitif çıkmış, tüm hükümet üyelerine önlem amaçlı test yapılmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı