Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Avusturya’da Covid-19 Önlemleri Protesto Edildi

- Avusturya’da Covid-19 Önlemleri Protesto Edildi

-Başkent Viyana’da Covid-19 önlemleri karşıtı protesto ve yürüyüşten görüntüler

( VİYANA ) - Avusturya’da Covid-19 önlemleri protesto edildi VİYANA

Karantina Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Hükümet Hükümet Karşıtı 


- Avusturya’da aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu binlerce kişi, Covid-19 önlemlerini protesto etmek için başkent Viyana’da sokaklara döküldü. Avusturya’nın başkenti Viyana‘da korona virüs önlemlerine yönelik protesto düzenlendi.
Hükümetin virüsle mücadele kapsamında aldığı önlemleri protesto etmek isteyen 50 bin kişi, şehir merkezinde gösteri düzenlerken, 10 binden fazla kişi de başkent sokaklarında yürüdü. Aşırı sağcıların da katıldığı protesto ve yürüyüşlerde, sol ve sağ görüşlü gruplar arasında olay çıkmasını engellemek için çok sayıda polis görevlendirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüş boyunca protestocuların ellerinde; Avusturya bayrağı, eyalet bayrakları ve "Covid-19 önlemleri istemiyoruz“, "Başbakan Sebastian Kurz gitmeli‘‘ ve "Karantina sonsuza kadar sürecek mi?" yazılı pankartlar taşıdı. Ülkede halihazırda devam eden karantina uygulamasının uzatılması önerilerine tepki gösteren protestocular, kısıtlamaların bir an önce kaldırılması talebinde bulundu. Eski aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache ve Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller gibi isimlerin de katıldığı gösteride hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Yürüyüş olaysız bir şekilde son buldu. Helden meydanındaki yürüyüş, büyük ölçüde olaysız ve barışçıl geçerken, polis tarafından yapılan açıklamada, her iki gruptan kurallara uymayan kişilere yönelik cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Korona virüs önlemlerine yönelik protestolar da protesto edildi Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı önündeki Balhaus meydanında 600’den fazla kişinin katıldığı protesto gösterisinde de Covid-19 önlemleri savunularak, önlemlere yönelik protestolara karşı gösteri düzenlendi.
Balhaus meydanında sol görüşlü protestocular, Covid-19 için alınan önlemleri bahane eden aşırı sağcıların gösteri düzenlemesine izin verilmesine tepki gösterdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı