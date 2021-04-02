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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Avustralya'da yer bilimciye ahtapot saldırısı

- Avustralya'da yer bilimciye ahtapot saldırısı

ahtapot detay

Yüzme Kamera Saldırı 

-ahtapotun hamlesi

( CANBERRA ) CANBERRA

- Avustralya'da kaldığı tatil beldesinde yüzmek için suya giren bir yer bilimci, ahtapotun saldırısına uğradı. Talihsiz adamın omzunda ve boynunda kırmızı lekeler oluştu. Avustralya'nın batısındaki Geographe Körfezi'nde kaldığı tatil beldesinin yakınında 2 yaşındaki kızıyla kıyıya gelen yer bilimci Lance Karlson, bir ahtapotun saldırısına uğradı. Yayınlanan videoda Karlson'un sığ suda gördüğü ahtapotu görüntülerken kısa bir süre sonra ahtapotun Karlson'a doğru hamle yaptığı kameraya yansıyor. Karlson yaptığı açıklamada, suya girdikten sonra yine ahtapotla karşılaştığını, bu kez koluna, boynuna ve sırtına darbe aldığını belirterek cildinde acı veren kırmızı lekeler oluştuğunu ifade etti.
Darbe aldığı yere kola döktüğünü söyleyen Karlson, acısının hafiflediğini dile getirerek, "Gözlüklerim buğulandı, su aniden bulanıklaştı ve şoka girdiğimi hatırlıyorum" dedi.

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