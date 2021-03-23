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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Avustralya’da sel felaketi nedeniyle “doğal afet” ilan edildi

- Avustralya’da sel felaketi nedeniyle “doğal afet” ilan edildi

Sel felaketi görüntüleri

Yağışlı Hava Doğal Afet Sel Felaketi Şiddetli Yağış Toprak Kayması 

-Sele kapılan araç
-Detaylar

( MELBOURNE ) MELBOURNE

- Avustralya’da sel felaketi nedeniyle ev, tarım arazileri ve yolların sular altında kalması sonucu doğal afet ilan edildi. Avustralya’da günlerdir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi hayatı olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren Yeni Güney Galler eyaletinde birçok bölgeyi sular altında bırakan yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ülkenin en önemli turizm merkezlerinden Gold Coast’ta şiddetli yağmur sel felaketine neden oldu. 20’den fazla yolun kapandığı bölgede tahliye ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Halkın ani su baskınlarına karşı yüksek bölgelere hareket etmesi yönünde uyarılarda bulunan yetkililer, sel ve toprak kayması uyarılarını da sürdürüyor. Sel felaketinin yaşandığı Avustralya’da tarım arazileri sular altında kaldı. Orta Kuzey Sahili bölgesinde tarım arazilerinin sular altında kalması nedeniyle "doğal afet" ilan edildi. Sel sularının artmasıyla birlikte yüksek kesimlere kaçan çiftçilerin kanolarla evlerine ulaşmaya çalıştıkları kaydedildi. Yükselen sel sularının yolları kapadığı Avustralya’da bir aracın sel sularına kapıldığı an görüntülendi. Yeni Güney Galler ile Queensland eyaletleri sınırında yer alan Springbrook adlı yerleşim yerinde bulunan derenin taşmasıyla sel sularına kapılan bir araç kısa süre içinde gözlerden kayboldu. Görgü tanıkları derenin aniden taşarak yolu kapadığını araç sahibinin ise araçta olmadığını kaydetti.
Olumsuz hava koşullarının devam edeceğini bildiren Acil Durum Hizmetleri, çok sayıda ihbar aldıklarını iletirken 800’ü aşkın personelle afet bölgelerinde kurtarma ve tahliye çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

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