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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
- Avustralya'da ölümcül 'örümcek istilası' paniği

- Avustralya'da ölümcül 'örümcek istilası' paniği

yoğun yağıştan detaylar

Sağanak Yağış Gen Pa Panzehir Yağışlı Hava Felaket 

-huni ağ örümceğinden detaylar

( CANBERRA ) - Avustralya'da ölümcül "örümcek istilası" paniği CANBERRA

- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde son yüz yılda görülen en kötü selin ardından gelen sıcak havanın "huni ağ örümceği" için mükemmel koşullar oluşturması ile birlikte evlerde örümcek istilası ile karşılaşmaya hazırlıklı olunması yönünde uyarı yapıldı. Avustralya, 1 haftadır etkili olan sağanak yağışlar sonrası sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Yüzyılın en büyük sel felaketlerinden birinin yaşandığı ülkede Sidney'in bazı bölgelerini de kapsayan yoğun yağış sonrası bölgede ölümcül örümcek istilası paniği başladı.
Bölge sakinlerine "huni ağ örümceği" veya Latince adıyla "Atrox robustus" ile karşılaşmaya hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı. Yeni Güney Galler'in Orta Sahil bölgesinde bulunan Avustralya Sürüngen Parkı yetkilileri tarafından yapılan uyarıda, yağışlı hava ve sellerin ardından gelen sıcak havanın bu ölümcül örümcek için mükemmel koşullar oluşturduğu ifade edildi. Eyaletin son yüz yılda gördüğü en kötü selin ardından gelecek sıcak havanın, bir huni ağ örümceği istilasının başlaması için mükemmel birleşim olacağı, bu durumun da örümceklerin kısa sürede bölge sakinlerinin yaşadığı evlere de girebileceği anlamına geldiği vurgulandı. Huni ağ örümceklerinin genellikle Sidney'den Newcastle'a kadar uzanan bölgesinde yaşadığı aktarıldı. Huni ağ örümceklerini güvenli bir şekilde yakalayabileceklerine inananların, bunları yakalayıp panzehir programına katılmak üzere sürüngen parkına bırakmaları tavsiye etti. Huni ağ örümceği, dünyadaki en zehirli tarantula türleri arasında yer alıyor.
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