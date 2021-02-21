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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

- Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

Protesto görüntüleri

( SİDNEY ) SİDNEY

Polis Protesto Lyon Göz Yaşartıcı Gaz Sağlık Personeli 


- Avustralya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılama kampanyasına karşı çıkan yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Avustralya’da aşı karşıtları gösteri düzenledi.
Korona virüse karşı aşılama kampanyasının yarın başlayacağı ülkede yüzlerce kişi, aşılama programını protesto etti. Melbourne, Sidney ve Brisbane başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilerde protestocular, “Benim bedenim, benim kararım” yazılı pankartlar taşıdı. Melbourne’deki gösterilerde bazı gruplar ve polis arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Birçok gösterici ise gözaltına alındı. Avustralya’da bugün Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşı ilk olarak Sidney'in kuzeybatısındaki bir tıp merkezinde yaşlı bakımevinde yaşayan 84 yaşındaki Jane Malysiak’a yapıldı. Malysiak’ın ardından Başbakan Scott Morrison ile yaşlı bakımevinde yaşayanlar ve bir grup sağlık personeli de aşı oldu. Ülke genelinde aşılama kampanyası yarın başlayacak. Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Avustralya'da bugüne kadar toplam 28 bin 926 korona virüs vakası tespit edilirken, 909 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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