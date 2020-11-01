- Avustralya'da 5 ayın ardından ilk kez yeni vaka kaydedilmedi



- Avustralya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Haziran ayından bu yana ilk kez yeni vaka kaydedilmedi. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatteki test sonuçlarına göre 9 Haziran'dan bu yana ülke genelinde ilk kez yeni vaka kaydedilmediğini duyurdu. Bakan Hunt Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son 24 saatte Avustralya genelinde vakaya rastlanmadığını belirterek, "Tüm sağlık ve halk sağlığı çalışanlarımıza ve her şeyden önce Avustralya halkına teşekkür ederiz" dedi.

Avustralya, salgının başlamasından bu yana sınırlarını kapattı ve yaygın test-takip gibi sıkı önlemler uyguladı. Şu ana kadar korona virüs nedeniyle 907 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam 27 bin 595 vaka kaydedildi. Virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı 25 bin 336 olarak açıklanırken, şu anda ülkede bin 352 aktif vaka bulunuyor.



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