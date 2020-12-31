Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Avustralya’da 2021’e Temkinli Ama Görkemli Karşılama

- Avustralya’da 2021’e Temkinli Ama Görkemli Karşılama

Havai fişek gösterisi

( SİDNEY ) - Avustralya’da 2021’e temkinli ama görkemli karşılama SİDNEY

Televizyon Havai Fişek Gösterisi Gökyüzü Havai Fişek Yeni Yıl 


- Yeni Zelanda’nın ardından yeni yıla giren Avustralya, 2021’i Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin gölgesinde düzenlenen havai fişek gösterisi ile karşıladı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının damga vurduğu 2020 yılının uğurlandığı son saatlerde tüm dünyada yeni yıl coşkusu başladı.
Yeni Zelanda’nın ardından Avustralya da 2021’e "merhaba" dedi.
Sydney kentinde her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
7 dakika süren havai fişek gösterisi ile Sydney Limanı Köprüsü renklenirken, gökyüzü rengarenk ışıklarla aydınlandı. Sydney Limanı Köprüsü'nün üzerinde yer alan salgına yönelik "stay safe" (güvende kal) ve "help stop the spread" (yayılmayı durdurmak için yardım et)" yazıları dikkat çekti. “İstediğimiz son şey 2021'i süper yayılma ile karşılamak" Salgının başlangıcından bu yana sıkı tedbirler uygulanan ülkede, vatandaşlara evde kalmaları ve gösteriyi televizyondan izlemeleri için çağrıda bulunulmuştu. Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde Başbakan Gladys Berejiklian sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “İstediğimiz son şey 2021'i süper yayılma ile karşılamak" dedi.
Salgına yönelik önlemler kapsamında her yıl 1 milyondan fazla insanın dünyaca ünlü havai fişek gösterisini izlemeye geldiği Sidney Limanı’na girişler yasaklanarak, bölgede çok sayıda polis görevlendirildi. Avustralya’nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı