Avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ölen kişi toprağa verildi

- Kartal’da miras konusunda tartıştığı akrabalarına avukatlık bürosunda kurşun yağdıran Ahmet Salih B.'nin silahından çıkan kurşunla can veren Ahmet Nuri Onat, düzenlenen cenaze ile Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi. Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak’taki bir hukuk bürosunda miras paylaşımı nedeniyle bir araya gelen akrabaların yaşadığı tartışmada şüpheli Ahmet Salih B, akrabalarına kurşun yağdırmış ve 4 akrabasını öldürmüştü. Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedinde Adli Tıp Kurumunca yapılan inceleme tamamlandı. İncelemenin ardından, hayatını kaybeden Ahmet Nuri Onat(63)’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Onat'ın cenazesi Ümraniye’de bulunan Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi.
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