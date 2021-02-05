Avukatın cüzdanını çalan 3 hırsız tutuklandı

-şahısların binaya gelmeleri ve çıkma görüntüleri



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te girdikleri ofisten avukata ait cüzdanı çalan ve polisin yaptığı operasyonla yakalanan 3 kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'ne bir avukatlık bürosuna giren 3 kişi, içerden avukata ait cüzdanı alarak, kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden 3 şahsın önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Ekipler yaptığı operasyon ile şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı nöbetçi savcılık tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



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