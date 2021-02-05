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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Avukatın cüzdanını çalan 3 hırsız tutuklandı

Avukatın cüzdanını çalan 3 hırsız tutuklandı

şahısların avukatlık bürosuna girmesi, çıkması

Akalan Hırsız Cüzdan Avcılık Polis Ekipleri 

-şahısların binaya gelmeleri ve çıkma görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te girdikleri ofisten avukata ait cüzdanı çalan ve polisin yaptığı operasyonla yakalanan 3 kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'ne bir avukatlık bürosuna giren 3 kişi, içerden avukata ait cüzdanı alarak, kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden 3 şahsın önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Ekipler yaptığı operasyon ile şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı nöbetçi savcılık tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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