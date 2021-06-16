Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Avukatın başına silah dayayan şüpheli: 'Silah çektiğimi hatırlamıyorum'

Avukatın başına silah dayayan şüpheli: 'Silah çektiğimi hatırlamıyorum'

- Emniyet binasından detay ve genel görüntü

Çilingir Haciz İşlemi İcra Memuru Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-- Şüphelinin emniyetten çıkışı görüntüsü
-arşiv eklendi

( İZMİR ) -- İcraya gelen avukata silah dayayan şüpheli adliyeye sevk edildi İZMİR

- İzmir'in Bayraklı ilçesinde icra memurlarıyla birlikte haciz işlemlerine giden avukat ve çilingir olduğu iddia edilen kişinin başına silah dayayarak darp eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde silah çektiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Adalet Mahallesi 1586/11 sokakta bulunan bir spor salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre İzmir’de Av. Ege Ogeday Burduroğlu, bir icra memuru ve çilingirle birlikte bir iş yerine haciz işlemi için gitti. Bu sırada iş yeri sahibi olduğu iddia edilen H.H.A., önce çilingirciye silahını doğrulttu ardından alacaklı vekil avukatına tekme atıp yaraladı. Yine H.H.A., avukatı silahla tehdit etti. Tüm bu yaşanan anlar ise bir kişinin cep telefonuna kaydedilirken yaşanan olay çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Saldırgan H.H.A., motosikletli polis ekipleri tarafından yakalanarak Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şok savunma: 'Silah çektiğimi hatırlamıyorum' H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, çilingiri karşısında görünce sinirlerine hakim olamadığını, çilingir, icra memurları ve avukata saldırdığını, silah çektiğini hatırlamadığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. (AÇ-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement