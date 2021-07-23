Avşa Adası'nda yangın



- Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'ndaki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Yiğitler Mahallesi'nin arka bölümünde bulunan, yerleşim yerlerinin uzağındaki makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor. (ÇBD-

