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Avşa Adası'nda yangın
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Avşa Adası'nda yangın

Avşa Adası'nda yangın

Helikopterle müdahaleden detay

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Bild Yangın Makilik Alan Helikopter Yangına Müdahale 


- Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'ndaki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Yiğitler Mahallesi'nin arka bölümünde bulunan, yerleşim yerlerinin uzağındaki makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor. (ÇBD-
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