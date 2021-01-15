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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Avrupa Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı

Avrupa Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı

Kar yağışı

Kar Yağışı 

-Trafikteki araçlar
-Beyaza bürünen çimler
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Beylikdüzü’nde caddeler ve sokaklar adeta beyaza büründü. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, dün İstanbul'da kar yağışı başladı.
Sabah saatlerinde Anadolu Yakası’na düşen kar, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası’na yağdı. Özellikle Beylikdüzü’nde etkisini gösteren kar yağışı, cadde ve sokakları adeta beyaza bürüdü.
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