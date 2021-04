- Avrupa’da her dakika 160 kişide Covid-19 tespit ediliyor

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, "Her hafta 1,6 milyon yeni vaka rapor ediliyor. Yani her saat 9 bin 500 yeni vaka, dakikada 160 vaka rapor ediliyor" dedi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 pandemisi kapsamında geçen hafta Avrupa Bölgesinde 1 milyon ölümün aşıldığını açıkladı.

Avrupa bölgesinde durumun ciddi olduğunu belirten Kluge, "Her hafta 1,6 milyon yeni vaka rapor ediliyor. Yani her saat 9 bin 500 yeni vaka, dakikada 160 vaka rapor ediliyor" dedi.

Yoğun bakım kapasiteleri aşıldı Avrupa bölgesi genelinde yoğun bakım kapasitesinin aşıldığını kaydeden Kluge, "Bu Nisan ayında, Fransa'daki hastanelere ve yoğun bakıma Covid-19 kabulleri, geçen yılın bu döneminden bu yana en yüksek seviyelere ulaştı" ifadelerini kullandı. Fransa'da 5 bin 902’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 868 kişi hastanelerde tedavi görüyor. 80 yaş üstü ölüm oranı düştü Kluge, Şubat ayından bu yana, Avrupa'da 80 yaşın üstündekiler arasında Covid-19 ölümlerinin oranı kademeli olarak pandeminin başlangıcından bu yana en düşük seviye olan yüzde 30'a yaklaştığını belirtti.

DSÖ verilerine göre, Avrupa bölgesinde 48 milyon 553 bin 214 vaka kaydedilirken, virüs kaynaklı ölüm sayısı 1 milyon 24 bin 904’e ulaştı.



