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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Avrupa Birliği, Covid-19 aşısını yaptıranlara sınırlarını açmaya hazırlanıyor

- Avrupa Birliği, Covid-19 aşısını yaptıranlara sınırlarını açmaya hazırlanıyor

Wigand açıklama

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Misyon Basın Toplantısı Toplantı Yasaklar 


- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, sınırların Covid-19’a karşı aşılanan kişilere açılması konusunda uzlaştığı belirtildi. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, sınırlarını birlik toprakları dışından gelenlere açmaya hazırlanıyor. AB yetkilileri, AB Komisyonunun sunduğu seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi teklifinin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini belirtti.
Bu kapsamda AB tarafından onaylanan Covid-19 aşılarını yaptıran kişiler, AB ülkelerine giriş yapabilecek. AB'nin ilaç düzenleyicisi kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından bugüne kadar Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarına onay verilirken, aşılanan kişilere yönelik seyahat serbestliğinin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı. AB üyesi ülkeler ayrıca, seyahat kısıtlamalarının belirlendiği "son 2 haftada 100 bin kişi başına düşen enfeksiyon sayısı" konusunda da değişikliğe gitti. Bu kapsamda 100 bin kişi başına 25 olan enfeksiyon sayı sınırı, 100 bin kişide 75'e yükseltildi. Böylece daha fazla kişinin seyahat yasaklarından muaf olması hedefleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand gerçekleştirdiği basın toplantısında, "AB dışından seyahat etme yaklaşımının güncellenmesine ilişkin varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Avrupa Konseyi şimdi AB ülkelerine, onaylanan aşıları yaptıranlar için mevcut kısıtlamaların bir kısmını hafifletmelerini tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı. Wigand ayrıca, seyahat kısıtlamasının uygulandığı ülkeler listesinin de kısa süre içerisinde genişletilmesi gerektiğini belirtti.

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