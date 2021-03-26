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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Avrasya Tüneli'nde doğum

Avrasya Tüneli'nde doğum

Bebek ve annesinin fotoları (FOTO)

Hastane A Haber Öğretmen İlkokul Öğretmeni Emniyet Şeridi 

-Araç içerisinde hemşirelerin müdahalesi (FOTO)
-Tünelden drone arşiv

( İSTANBUL )- Sancıları artan kadın Avrasya Tüneli’nde doğum yaptı İSTANBUL

- Denizin altından Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren gerçekleşti. Tünelde dünyaya gelen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İstanbul’da doğum için Kartal’dan Bahçelievler’deki doktorunun bulunduğu hastaneye gitmeye çalışan 37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray Avrasya Tüneli’nde 2 gün önce doğum yaptı. Eşi Deniz Giray ile beraber seyir halindeyken sancıları tutan Seda Giray, yolda polislerden yardım istedi. Polis ekiplerinin hastaneye yetişmesi için emniyet şeridinde eşlik ettiği Giray’ın sancıları Avrasya Tüneli’nde arttı. Tünelde doğum yapan Giray hızla Bahçelievler’deki hastaneye geçti. Telefonla haber verilen hastane yetkilileri aracın içerisinde bebeğin kordonunu keserek anneye müdahale etti. Hastaneye yatırılan anne ve bebeği gerekli kontrollerin ardından taburcu edildi.
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