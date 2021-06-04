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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Avrasya Tüneli’nde araç yangını

Avrasya Tüneli’nde araç yangını

Avrasya tünelinde ngörüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Araç Yangını Bild Trol 


- Avrasya Tüneli’nde seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, saat 21.00 sıralarında Avrasya Tüneli’ndeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Avrasya Tüneli’nde seyir halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.
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