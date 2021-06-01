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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
AVM’ler, kafe ve restoranların açılmasıyla hareketlilik bekliyor

AVM’ler, kafe ve restoranların açılmasıyla hareketlilik bekliyor

AVM'YE GİREN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜLER

Alışveriş Allah Alışveriş Merkezi 

-KAFEDE OTURAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNÜTLER
-NİSSARA AVM GENEL MÜDÜRÜ GÖKTÜRK OZHAN İLE RÖP.

( NEVŞEHİR )- Nissara AVM Genel Müdürü Ozhan: “Kafe ve restoranların bizlerin lokomotifidir” NEVŞEHİR

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrasında Türkiye’de kademeli normalleşme çerçevesinde kafe ve restoranlar bugün itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı.
Türkiye korona virüs ile mücadele kapsamında kademeli normalleşme süreci bugün itibarıyla başladı.
Kafe ve restoranların hizmet vermeye başlamasıyla birlikte alışveriş merkezlerinde bir hareketlilik yaşanmasını beklediklerini ifade eden Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan, "Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında kafe ve restoranlarımız hizmet vermeye başladı" dedi.
Ozhan, “Bugün itibarıyla kafe ve restoranlarımız hizmete başladı.
Bununla birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu, ateş ölçümü, maske ve mesafe kurallarına uyarak işletmelerimiz devam ediyor. Bunun dışında artık daha fazla ziyaretçimizle bir araya geleceğiz. Güvenli bir şekilde bir araya geleceğiz. İnşallah böyle de devam etmek hepimiz nasip olur. Kafe ve restoranların açılmasıyla birlikte alışveriş merkezimizde bir hareketlik bekliyoruz. Çünkü kafe ve restoranlar bizlerin lokomotiflerimiz. İnsanların daha uzun zaman geçirmesini, sosyalleşmesini istiyoruz. Gene altını çiziyorum tamamen korona virüs tedbirleri kapsamında bu sosyalleşmeyi sağlayacağız” diye konuştu.

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