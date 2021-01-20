Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
-AVM’de mesafesiz, maskesiz yemek sırası

-AVM’de mesafesiz, maskesiz yemek sırası

maskesiz vatandaşlardan görüntü

Alışveriş Salar Cep Telefonu Alışveriş Merkezi Irak 

-sosyal mesafesiz sıradan görüntü
-geenel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüsü ile mücadele kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece ‘gel al’ ve ‘paket servisi’ yaparak hizmet vermeye başlamıştı. Ancak İstanbul’da bir alışveriş merkezinde sosyal mesafe ve maske unutuldu. Yemeklerini alan kimi müşteriler masaların üzerinde yediği görüldü.
İstanbul Küçükçekmece’de bir AVM’de restoranlardan yemek almak isteyen müşterilerin sosyal mesafeye dikkat etmediği, kimisinin de maskesiz sıraya girdiği görüldü.
Sıraya girenlerin yemeklerini aldıktan sonra ‘paket servis’, ‘gel al’ yerine, toplanmış masalara oturarak yemek yediği görüldü.
Kimisinin de çiçek ve vazoların yanına oturarak yemek yediği ve yemek artıklarını ise ortalığa bıraktıkları görüldü.
O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, konu ile ilgili ismini vermek istemeyen vatandaş, “Masalar toplanmış ama insanlar dip dibe paket servis adı altında yemek yemeye devam ediyorlar. Yerde masaların kenarında. Demetim olmadığı gibi yemek yiyenlerin çöpleri bile AVM çalışanları tarafından düzenli toplanıyor. Bizi rahatsız etti çektik” diye konuştu.
(MT-EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı